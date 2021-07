Volante se despede do Paysandu e clube, enfim, oficializa rescisão do contrato

O meia Elyeser usou sua conta em uma rede social para se despedir do Paysandu, após cinco meses no clube. Ele agradeceu o período que esteve defendendo as cores do Bicolor paraense.

O paraense Elyeser chegou ao Papão após defender o Figueirense-SC. Ele defendeu a camisa do Paysandu por cinco meses, esteve presente em 11 partidas, marcou um gol e conquistou o título do Campeonato Paraense de 2021.

Paysandu

O Papão informou nesta segunda-feira (5), através de uma nota, que o contrato com Elyeser foi rescindido em comum acordo. Leia a nota na íntegra

"O Paysandu Sport Club informa que, a partir desta segunda-feira (5), o atleta Elyeser não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. O contrato do volante foi rescindido em comum acordo entre as partes. O clube agradece ao jogador pelos seus serviços prestados".