Volante ex-Santo André é apresentado pelo Paysandu e afirma: 'Espero fazer história'

O volante Marino foi apresentado nesta quarta-feira (23) pelo Paysandu. Com 35 anos, ele é a 21ª contratação do clube para a temporada vai ficar até o final da Série C.

“Sou uma pessoa guerreira, que batalha e dá o melhor para ajudar a equipe. Eu sou uma pessoa que gosta de chegar bastante na área. Chuto de longa distância. Espero fazer minha história no Paysandu ajudando a conquistar títulos e o acesso que é o principal”, afirmou o jogador na coletiva de apresentação.

O jogador estava no Santo André e disse que está pronto para jogar, se o técnico Vinícius Eutrópio optar por ele.

“Meu último jogo foi nas quartas de final do interior, final de maio, contra o ituano, não faz muito tempo, até porque continuei treinando no clube”, afirmou.

O próximo jogo do Paysandu será contra o Floresta-CE, no domingo (27), às 15h30, no Domingão, em Horizonte (CE). A partida válida pela quinta rodada da Série C terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.