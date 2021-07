Volante do Paysandu desabafa sobre pressão da torcida: ‘Têm sido um pouco exageradas‘

Sem vencer há dois jogos e ainda em busca da primeira vitória na Curuzu, o Paysandu lida com a pressão da torcida. O volante Paulo Roberto comentou que o elenco entende a pressão do torcedor. Mas o atleta ressaltou que com um pouco mais de paciência, o grupo conseguirá bons resultados e fez um apelo e uma crítica aos bicolores.

“Às vezes (o torcedor) pega no pé de alguns jogadores, que são importantes para o grupo, mas eu acho que vale a pena caminhar um pouco mais com o time. Em alguns momentos, essas cobranças têm sido um pouco exageradas. São jogadores, pais de famílias, que estão vindo para trabalhar, estão se doando pelo clube que eles (torcedores) amam e não é só dinheiro. O que aconteceu com a gente no aeroporto, não acredito que aqueles caras querem ajudar o Paysandu” desabafou o jogador.

Paulo Roberto disse que com a chegada do técnico Roberto Fonseca, o time vai se adequar às ideias e a metodologia do novo comandante o mais rápido possível. Com a preparação para o próximo jogo e o pouco tempo para conhecer o Roberto, o volante admitiu que ainda vai ter muito do que o ex-treinador, Vinícius Eutrópio, deixou.

“O ciclo do Vinícius infelizmente terminou, mas a gente não pode colocar a culpa toda nele. Sabendo que o que ele fez aqui foi muito bacana. Lógico que vai ter mudança, está chegando o novo treinador, ele vai colocar o jeito dele de jogar. Mas eu acredito que tem muito ainda do que o Vinícius construiu aqui. A gente sabe que no futebol é vitória e infelizmente pecamos em alguns momentos”, afirmou o volante.



Confira a entrevista completa:

- O técnico Roberto Fonseca comentou que vai pedir mais presença na área. Vocês conversam sobre a falta dessa chegada ao ataque?

“A gente sempre cobra, principalmente os meias e os volantes, que tem mais aproximação da área. Eu não sei se realmente é isso que vem acontecendo, mas precisamos saber que está chegando o novo técnico, uma nova metodologia e precisamos assimilar o mais rápido o que ele quer que a gente faça, para botar em campo”.

- Com o novo técnico você espera ter mais oportunidades?

“ Sempre esperamos jogar mais tempo. Eu vim aqui para buscar o meu espaço. Mas eu respeito sempre a opinião do treinador. Claro que eu não estou contente de estar no banco e de ter jogado pouco, mas, acima de tudo, respeito quem está jogando. Paulinho e o Bruno que jogaram os últimos jogos vem fazendo boas partidas, então eu não tenho que reclamar. Tenho que trabalhar mais e mostrar que eu posso estar em campo”.

- Você acredita em algum bloqueio entre jogadores nas partidas em casa ou é mesmo mais as dificuldades impostas pelos adversários?

"Não diria como bloqueio, a gente entende que o Paysandu é a maior equipe do grupo. Entendemos que o peso da camisa é muito grande e os clubes que vêm jogar contra sabem da qualidade do nosso grupo. Por isso, muitas das vezes, eles mudam a maneira de jogar, às vezes é um time bem ofensivo e quando vem jogar aqui, marcam atrás da linha da bola, isso dificulta. Mas eu acho que precisamos ter um pouco mais de paciência com a bola e tentar furar o bloqueio deles".

- Dá para pensar em algum número específico de pontos ou o único pensamento é ganhar os jogos que faltam na primeira fase?

“Eu não sou muito de fazer uma meta de pontos. Eu gosto de pensar jogo a jogo. Dos clubes que eu consegui bons resultados, o pensamento do time era assim. Então acho que a gente tem que conseguir os pontos que faltam e na semana encarar aquele jogo como se fosse uma final e não pensar no resultado de alguns jogos a frente".

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)