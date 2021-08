Volante bicolor revela o que dará de presente no Dia dos Pais

O próximo desafio do Paysandu na Série C do Brasileirão será no domingo (8), Dia dos Pais, às 18h, no estádio do Almeidão em João Pessoa-PB. Para essa partida, o time está com a confiança elevada já que vem de vitória em casa e dentro do G4 da competição. O objetivo, é justamente ir em busca da vitória.

O volante bicolor Marino, deseja manter a sequência invicta longe de casa e alcançar a classificação para o quadrangular de acesso para Série B.

“A vitória foi importante, ainda mais em casa, o que em alguns jogos atrás não conseguíamos vencer. Temos que ser fortes em casa, entramos no G4. Não vamos sair mais. Todo o grupo está focado no objetivo: a classificação”, comentou o atleta.

Como o Paysandu joga no Dia dos Pais, muitos pais e filhos estarão longe, principalmente os que estão envolvidos com a partida. Por conta disso, o volante bicolor já escolheu o presente que quer dar ao seu pai: a vitória da equipe.

“Meu pai está longe, tem torcido por mim e pelos companheiros. Vamos lá em busca dos três pontos para conseguir a vitória e homenagear os papais do Paysandu”, finaliza.

A partida entre Botafogo-PB x Paysandu terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.