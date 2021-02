VÍDEO: Presidente do Paysandu justifica polêmica: 'A nossa prioridade é a temporada 2021'

Com o Paysandu eliminado da Copa Verde e os resquícios da decepção pelofracasso na busca pelo acesso à Série B, o torcedor ainda não digeriu algumas questões. Um exemplo são as férias aos jogadores, o que causou uma série de desfalques na CV - e jogou com o sub-23. Por isso, o presidente do clube, Maurício Ettinger, veio a público para falar sobre: