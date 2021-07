VÍDEO: Com gol contra, Paysandu perde para o Ferroviário na Curuzu pela Série C

Não foi dessa vez que o Paysandu venceu em casa na Série C. Após dois jogos com bons resultados longe de Belém, o time alviceleste derrapou, mais uma vez, na Curuzu, na noite deste domingo (11), e perdeu por 2 a 0 para o Ferroviário-CE. O resultado não tirou o time do G4 do grupo A da Série C. Mas o fez cair para a segunda colocação, com 11 pontos, a mesma pontuação do Ferrão, que fica em terceiro pelos critérios de desempate.

Os gols da partida foram marcados por Denilson, contra, e Gabriel Silva, ambos no primeiro tempo.

A sonhada vitória em casa ficou para o outro sábado, quando o Paysandu enfrenta o Altos-PI, às 19 horas, pela 8ª rodada da Série C. O Ferroviário recebe o Manaus no Castelão, no sábado, às 18 horas, em Fortaleza (CE).

.Saiba como foi o jogo lance a lance

Jogo

Paysandu começou melhor no confronto com o Ferroviário. Controlava as ações e ficou perto de marcar na Curuzu. Destaque para Paulinho. Uma das oportunidades foi ao 16 minutos, quando Paulinho, o melhor da partida até então, chutou e a bola tocou a trave. Na volta, o Luan Santos, que começou titular pela primeira vez, mandou para fora.

Gols

Só que aos 21 minutos, o Paysandu viu todos os planos não darem certo. Em levantamento à área, Denilson errou ao afastar a bola e mandou para o gol, sem chance de defesa do Victor Souza. Gol contra que fez o Ferrão ficar bem na partida

Aos 34 minutos, o time cearense marcou o segundo. Dessa vez, em bela jogada do Ferroviário. Emerson cruzou na esquerda, após driblar Israel, mandou rasteiro para a área e Gabriel Silva aumentou o placar na Curuzu.

Oportunidades

Paysandu ainda teve chance de diminuir. A primeira quando Paulinho soltou um petardo de longe e fez o goleiro Rafael trabalhar, subindo e afastando o perigo. Outra foi em chute de fora da área de Ratinho, com a bola passando perto do gol.

Segundo tempo

O técnico Vinícius Eutrópio fez algumas modificações na equipe bicolor para tentar a mudança no placar. Colocou primeiro Marcelo e Ruy. Que até tentaram ajudar o time, mas a eficiência era zero. Seguia Paulinho sendo o melhor, com chutes de fora da área. Em um deles, quase marcou. Depois entraram Bruno Paulista, Laércio e Bruno Paulo. Mas não adiantou.

O que se viu foi um Ferrão sabendo controlar o adversário e apostando nos contra-ataques.

Em uma jogada assim, Adilson Bahia, livre de marcação e sem goleiro mandou a bola pra fora desperdiçando a chance de fazer o terceiro gol do time cearense. Em outra oportunidade, se não fosse Victor Souza, o Ferrão quase aumentou. Em pelo lado esquerdo, Emerson cruzou e Augusto cabeceou. Mas o goleiro do Paysandu defendeu.

O mau desempenho do Robinho foi concretizado quando o atacante ficou de frente com o gol e isolou a bola.

Ficha Técnica

Paysandu x Ferroviário

7ª rodada da Série C

Local: Curuzu – Belém (PA)

Árbitro: Rafael Martins Diniz (AB/DF)

Árbitro Assistente 1: Jose Reinaldo Nascimento Junior (AB/DF)

Árbitro Assistente 2: Renato Gomes Tolentino (CD/DF)

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (CD/PA)

Transmissão: Lance a Lance de Oliberal.com e Dazn

Gol: Denilson (Contra – 21’/1ºT) Gabriel Silva (34’/1ºT);

Cartão Amarelo: Adilson Bahia, Wesley Dias, Rafael; Bruno Paulista, Denilson

Paysandu: Victor Souza; Israel (Marcelo), Perema (Bruno Paulo), Denilson e Diego Matos; Paulinho (Bruno Paulista), Jhonnatan (Ruy) e Ratinho; Marlon, Robinho e Luan Santos (Laércio)

Técnico: Vinícius Eutrópio

Ferroviário: Rafael; Lázaro (Berguinho), Vitão, Richardson, Emerson; Wesley Dias (Roni), Emerson Souza, Diego Viana, Dudu (Reinaldo); Gabriel Silva (Augusto) e Adilson Bahia (Thiago Aperibê)

Técnico: Francisco Diá