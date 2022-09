Torcedores do Vitória criticam 'mini' telão instalado para acompanhar jogo contra Paysandu; veja

A diretoria do Vitória está tão confiante no acesso do clube, que resolveu fazer um evento no estádio Barradão, para que torcedores pudessem acompanhar a partida contra o Paysandu, que pode valer a subida à Série B. A ideia do clube foi instalar um telão e cobrar o ingresso simbólico de R$ 10.

No entanto, uma imagem que mostra o equipamento instalado no centro do gramado chamou a atenção de um torcedor, que não gostou de ter investido o valor para assistir o jogo em uma tela não tão grande, como ele e tantos outros aguardavam.

O resultado foi uma publicação no Twitter que rendeu dezenas de comentários. Veja: