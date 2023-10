Torcedores do Paysandu se concentram em frente ao aeroporto de Belém para chegada dos jogadores

A cerca de uma hora do retorno do Paysandu ao Pará, centenas de torcedores estão concentraram em frente ao Aeroporto Internacional de Belém na manhã deste domingo (8) esperando o avião com a delegação que enfrentou o Volta Redonda no sábado à noite. O Papão perdeu por 1 a 0, mas o resultado foi suficiente para confirmar o acesso do time à Série B do Brasileiro de 2024. O clube volta a disputar a competição após cinco anos jogando a Terceira Divisão.

concentração torcedores aeroporto (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

O desembarque na capital paraense está previsto para às 12h20 e, de lá, uma grande carreata foi organizada para as comemorações rumo a avenida Visconde de Souza Franco.

+ CAMPANHA, NÚMEROS, PERSONAGENS... CONFIRA A COBERTURA COMPLETA DO ACESSO DO PAYSANDU

O clube confirmou a locação de um trio elétrico, que levará jogadores, comissão técnica e dirigentes até a Doca. Promessa de muita festa ao longo do domingo para comemorar o acesso do Paysandu à Série B do Brasileiro.

VEJA MAIS