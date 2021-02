Torcedora que perdeu coleção do Paysandu em incêndio ganha surpresa; conheça a historia

No início de fevereiro, uma residência foi atingida por um incêndio misterioso, na casa reside uma família apaixonada pelo Paysandu. Além de bens materiais, algo muito precioso foi perdido pela estudante Nathalia Gonçalves: sua coleção de camisa do Paysandu.

A família Gonçalves começou a torcer pelo Paysandu por conta de seu pai que veio de Soure, no Marajó, apaixonado pelo clube gostaria de ter sido atleta do clube. As condições financeiras naquela época eram difíceis, entretanto, jamais abandonou seu clube do coração e passou seu amor aos filhos, os levando à Curuzu.

“Ele acabou conhecendo a minha mãe, na bendita Travessa Curuzu, a rua que está situado o estádio Leônidas Sodré de Castro (onde moramos até hoje). Minha mãe e toda sua família eram bicolores, mas o que mais se identificou com meu pai e com a sua paixão foi o meu avô Antônio. Eles passaram esse amor de pai pra filhos e netos”, afirmou Nathalia.

Nathalia ganhou diversas camisas do Paysandu (Ivan Duarte / O Liberal)

A família sempre se fez presente nos jogos do Paysandu. Seus irmãos, Beatriz e Matheus, ambos foram levados ao estádio com apenas três meses de vida. Entretanto, Nathalia conta que só foi levada ao estádio com 10 anos.

“Nós cruzamos inúmeras vezes a cidade invadindo os estádios para ver o Paysandu. Rir, gritar, chorar... Mas acima de tudo sentindo um amor inexplicável e incondicional que só crescia pelo Paysandu a cada partida. Em dia de jogo era um evento para todos, nada se compara ao sentimento de ver o meu time jogando”, comenta.

No incêndio que aconteceu em 1° de fevereiro deste ano, o quarto de Nathalia foi tomado pelo fogo de forma misteriosa, destruindo seus bens matérias, inclusive a coleção. Ela então usou suas redes sociais para desabafar sobre o ocorrido, mas não imaginava que a torcida bicolor e o clube fossem ajudá-la a ter algumas novas camisas.

“Eu não imaginava a repercussão que tudo aquilo ali teria, quantos corações apaixonados se aqueceram e se comoveram com o que havia me acontecido. Me senti tão grata. Quero agradecer a cada torcedor que se comoveu com minha história. Sintam-se abraçados por mim e pela minha família. Hoje o meu maior desejo é finalmente poder voltar ao estádio da Curuzu, reunir minha família, meus amigos, companheiros de bancada e ver o Paysandu jogar”, finalizou.