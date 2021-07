Titular nos últimos jogos, lateral do Paysandu analisa visita ao Manaus na Série C

O Paysandu volta a campo neste domingo (25), às 17h, pela Série C do Brasileiro. Em busca de dar sequência à fase positiva fora de casa, o Papão visita o Manaus-AM, na Arena da Amazônia. O lateral-direito Marcelo, titular nos últimos jogos, falou sobre a oportunidade do confronto e a titularidade recente:

"A gente vem pegando ritmo de jogo, já me senti bem melhor [no jogo passado]. É dar continuidade para ajudar o nosso time a sair com uma boa vitória fora de casa. Temos a responsabilidade vencer esse jogo e conseguir a classificação o mais rápido possível", comentou.

A partida Manaus-AM x Paysandu te transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com.

Confira a entrevista completa de Marcelo

Preparação:

"A gente sabe que esse jogo vai ser bom para a gente, um gramado bom. Mas vamos pegar um time qualificado. A semana foi boa de trabalho e consertar os erros para não cometer fora de casa".

Jogos x em casa:

"A gente conversa [sobre a maior facilidade de vencer fora]. Eu sei que o resultado não está vindo dentro de casa, a gente espera que no próximo jogo a gente consiga fazer o nosso dever e sair com o resultado positivo de lá".

Manaus:

"A gente sabe que é um time muito bom, busca o jogo toda hora, que vem para cima. A gente veio treinando isso, como eles vem jogando e agora é trabalhar para não sermos surpreendidos fora de casa".