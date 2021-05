Técnico ex-Guarani e Inter de Limeira é sondado pelo Paysandu

Ao contrário do que afirmou a diretoria do Paysandu sobre o perfil do novo técnico, que deve ser experiente, o time bicolor sondou o técnico Thiago Carpini, de 36 anos, ex-Inter de Limeira. A informação foi confirmada por uma fonte ligada ao treinador. Segundo a fonte, o Paysandu entrou em contato com representantes do treinador, mas não soube dizer como está a negociação no momento.

Natural de Valinhos (SP) e ex-jogador, Thiago Carpini faz parte da nova geração de treinadores. A primeira experiência foi como treinador do Guarani, há dois anos. Ele assumiu interinamente o Bugre na Série B de 2019 e evitou a queda para a Série C. Na época, o Guarani era o lanterna, com apenas 13 pontos, e estava com grandes chances de rebaixamento. No final, o Bugre fez 31 pontos e conseguiu evitar a queda para a terceira divisão nacional.

Thiago ainda fez o time alviverde chegar até a final do Troféu do Interior. Ele comando o Bugre até agosto de 2020 e depois foi contratado pelo Oeste-SP.

Em novembro do ano passado, foi contratado pela Inter de Limeira e ajudou o clube a chegar às quartas de final do Campeonato Paulista de 2021, quebrando um tabu que já durava 35 anos. Ele foi demitido do clube há quatro dias. Na Inter, foram 13 jogos, com seis vitórias, sete derrotas e 46,15% de aproveitamento total.

O Paysandu prevê divulgar o nome do técnico no fim da semana. Enquanto isso, o elenco bicolor se prepara para o jogo de volta da final do Parazão contra a Tuna Luso Brasileira, marcada para 17 horas de domingo, na Curuzu. Nessa partida, o comando será do auxiliar-técnico Wilton Bezerra, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.

