Técnico do Paysandu sobre falhas de Gabriel Bernard: 'Vai aprender e amadurecer’

O Paysandu foi derrotado de virada contra o Botafogo-PB, na noite de terça-feira (27), pela Série C do Brasileirão. Após a partida, o técnico Marquinhos Santos comentou sobre o resultado, em especial às falhas do goleiro Gabriel Bernard, que custaram a vitória ao Bicola:

"Gabriel é um goleiro jovem, que vem evoluindo. Na vida de goleiro acontece estas situações. Infelizmente foi no jogo de hoje, onde a equipe se apresentava melhor, buscando a vitória. É a vida é de goleiro, tem que dar moral, incentivar e dizer que a vitória é de todas e, na derrota, todos também têm suas responsabilidades. É claro que, pela forma como foi, tem seu peso. Vai aprender e amadurecer com os erros", afirmou Marquinhos.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

VEJA MAIS

Com o resultado, o Paysandu fica mais próximo do Z4 que do G8. A equipe bicolor terminou a rodada em 15° na tabela da Terceirona, a dois pontos da zona de rebaixamento e três do G8.

O Bicola de Marquinhos Santos e Gabriel Bernard volta a campo no sábado (1°), às 19h, contra o Brusque, no Estádio da Curuzu. A partida tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.