O Paysandu tem cinco mudanças para o jogo contra o Remo, pela final do Parazão, logo mais às 20h, na Curuzu. A mais importante é a entrada do goleiro Thiago Coelho, ex-Remo, no lugar de Elias. Além dele, Igor Carvalho, Marcão, Toscano e Patrick Brey também ganharam a vaga de titular.