Técnico do Paysandu analisa atuações distintas contra o Botafogo-PB: ‘Temos que assumir os erros’

O técnico do Paysandu, Roberto Fonseca, sabe que é preciso melhorar o time para a próxima partida em casa. Ele falou sobre o assunto após o Papão perder de virada para o Botafogo-PB na noite deste domingo (8).

“Tivemos dois tempos distintos, juntamente com tudo o que aconteceu. Fizemos um primeiro tempo muito bom, consistente, o adversário pouco chegou ao ataque. Conseguimos impor (nosso jogo) e tivemos essa produção (ofensiva). Claro que vamos estar sempre cobrando (o sistema defensivo), ainda mais da maneira como foram os gols que tomamos. Não me lembro se foi o primeiro ou segundo gol que saiu de uma falta no Marlon e ele ficou caído. Foi justamente o lateral esquerdo do Botafogo que cruzou. Foi uma falta absurda e o árbitro não marcou. É como eu sempre falo. Não adianta a gente estar aqui transferindo ou falar de arbitragem. Temos que assumir os erros e acertos para que possamos sempre estar buscando uma sequência e pensar no grande objetivo de momento que é a nossa classificação”, afirmou.

O Paysandu ainda tem muitas chances de classificação diante da pontuação dos times. No grupo A, só o Botafogo está com 19 pontos e lidera. Quatro times estão com 17 pontos e o Paysandu com 16, na sexta posição.

“O importante que todos estejamos unidos em prol da classificação. Sabemos que está embolado (o Grupo A) com seis equipes brigando por quatro vagas. Se você for olhar e buscar o retrospecto, as equipes que jogaram em casa conseguiram ganhar. Temos mais quatro jogos dentro de casa e temos que fazer a nossa decisão, nos impor e buscar pontos fora também, como era a nossa intenção hoje. Estávamos numa condição muito boa e não podemos repetir que aconteça uma virada, desatenção de organização individual, para que possamos sempre trazer resultado positivos em busca da classificação, que está muito difícil para todas as equipes. Cada ponto que a gente levar, vai ser muito relevante”, comentou Roberto Fonseca.