Sem divulgar relacionados, Paysandu viaja para o jogo importante contra o Botafogo-PB

Sem divulgar relacionados, o Paysandu já viajou para o jogo decisivo contra o Botafogo-PB, marcado para o domingo (31), às 18 horas, no Almeidão, em João Pessoa (PB).

O time pegou um voo nesta sexta-feira (29) para Recife (PE), onde vai ficar até o dia do confronto com o Belo. A delegação bicolor vai ficar no CT do Retrô, localizado na Região Metropolitana de Recife, hoje e sábado. No domingo, o Paysandu vai de ônibus para João Pessoa.

Diferente de outras viagens, o time bicolor manteve o sigilo. Após a invasão da torcida no jogo contra o Ituano, o Paysandu resolveu colocar em prática a lei do silêncio na Curuzu, sem jogadores e comissão técnica dando entrevista.

Situação na tabela

O Paysandu é o lanterna do grupo com apenas dois pontos. Precisa de uma vitória e torcer para que o Criciúma não vença o Ituano para continuar vivo na briga pelo acesso.

Já o Botafogo é o terceiro colocado do grupo C, com 5 pontos. É a mesma pontuação do Criciúma, que fica na segunda posição pelos critérios de desempate. Se vencer e o Criciúma perder em casa diante do Ituano, o Botafogo entre na zona de classificação para a Série B.

Agenda

A partida entre Botafogo-PB e Paysandu será às 18 horas de domingo (31), no Almeidão, em João Pessoa (PB), com transmissão lance a lance em OLiberal.com.