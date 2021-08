Roberto Fonseca classifica atuação do Paysandu como a pior desde que chegou a Belém

O Paysandu desperdiçou uma chance de ouro na Curuzu. caso vencesse o Floresta na noite deste sábado (28) a equipe bicolor assumiria a liderança do Grupo A da Série C. No entanto, o que se viu em campo foi um Papão apático e sem movimentação. O treinador Roberto Fonseca, inclusive, classificou o desempenho bicolor nesta partida como o pior desde que chegou a Belém.

"Foi um jogo sem a inspiração que a gente necessitava. Tínhamos a obrigação de vencer e fazer um jogo com mais intensidade. Esse foi o jogo em que a gente menos brigou e menos teve inspiração para buscar a vitória", disse Fonseca.

De acordo com o treinador bicolor, a tendência é que a equipe encontre mais partidas essa no decorrer da Série C. O próximo compromisso do Paysandu no campeonato será contra o Santa Cruz, no domingo (5), na Curuzu.

"Todas as equipes estão brigando por algo. Temos seis equipes brigando pra classificação. Em caso de vitória, o Floresta ainda poderia entrar no bolo. Apesar disso, precisávamos dessa vitória para pensar com mais tranquilidade no campeonato", explicou.

Veja outros trechos da entrevista de Fonseca.

Foco dos treinamentos

"Tiveram algumas coisas que hoje não funcionaram: a transição e a inspiração. Precisamos fazer com que essa bola possa chegar mais aos atacantes. Temos que ter essa preparação, tanto tática, quanto mental, para que a gente possa ter mais ímpeto diante do adversário"

Falta de oportunidades para Danrlei

"Eu tenho que escolher. Tenho três atacantes de área e eu tenho que dar chances para esses jogadores. Claro que o Danrlei terá chances. Ele está preparado, mas tudo foi por opção"

Busca por meias

"Temos procurado meias, mas temos dificuldade de encontrar aquilo que queremos. Sabemos da exigência que essa posição tem. Isso está sendo trabalhado, enquanto isso queremos dar moral e suporte ao jogadores que já estão aqui"