Próximo de jogo decisivo pela Série C, Paysandu paga salários de jogadores, comissão técnica e funcionários

O Paysandu pagou os salários de novembro da comissão técnica, dos jogadores e dos funcionários do clube. É um incentivo a mais para o time bicolor, que na segunda-feira (4), às 20 horas, no estádio do Café, vai enfrentar o Londrina pela quarta rodada do quadrangular final da Série C. Com esse pagamento, tudo está em dia.

O Paysandu já tinha quitado parte dos valores atrasados do elenco profissional na semana do Re-Pa, realizado no dia 20 de dezembro pela segunda rodada do quadrangular final.

"Entendemos que pagar os vencimentos de atletas, comissão e funcionários é obrigação de qualquer clube, assim como qualquer empresa. Estamos sem receita de bilheteria há nove meses. Essa pandemia foi cruel não só com a saúde, como também com os cofres dos clubes e atingiu várias áreas da economia. Portanto, encerrar a temporada com os salários em dia é muito gratificante, e é fruto de um trabalho incansável de toda nossa diretoria, além, é claro, dos nossos colaboradores, patrocinadores, em especial o Governo do Pará, e grandes bicolor que não nos abandonaram neste momento tão dramático que o mundo vive", declarou Maurício Ettinger, atual vice-presidente de gestão e em janeiro assume a presidência bicolor.

Na segunda posição no grupo D, com seis pontos, o Paysandu precisa vencer o Londrina na segunda-feira para ficar ainda mais perto do acesso para a Série B. A partida entre o Papão e o Tubarão terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.