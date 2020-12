Presidente eleito do Paysandu afasta rumores de renovação de Felipe Albuquerque: 'Ainda nem sentamos'

Nesta sexta-feira (11) circularam informações de que o Paysandu estaria próximo de acertar a renovação com o executivo de futebol do clube, Felipe Albuquerque. A equipe de O Liberal entrou em contato com o vice-presidente do Papão, Maurício Ettinger, que foi eleito para o cargo de presidente no biênio 2021/22, que afastou os rumores: "Não, ainda nem sentamos [para conversar]".

Quem também descartou as negociações neste momento foi o atual presidente bicolor, Ricardo Gluck Paul, que garantiu que o foco neste momento é apenas retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, que é a direção comandada por Ettinger que terá a responsabilidade de decidir pela continuidade ou não de Felipe Albuquerque.

"O foco agora é no acesso. Depois disso, a nova presidência tratará com quem renovar, incluindo atletas e comissão técnica", completou Ricardo.