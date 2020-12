Presidente do Paysandu divulga ofício sobre possível mudança de estatuto da FPF

O presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, divulgou um ofício nesta terça-feira (15) em que faz cobranças à Federação Paraense de Futebol (FPF), após a entidade publicar um edital para uma assembleia, que ocorre nesta quinta-feira (17). Na reunião, serão apresentadas propostas para mudanças no estatuto da entidade.

Segundo o Ricardo, há rumores que a FPF pretende alterar as regras de reeleição. Por isso, apesar de não poder confirmar a informação, o mandatário bicolor resolveu se pronunciar sobre o caso:

"Alterações estatutárias poderão impactar na fragilidade da Federação junto aos programas federais de acesso a recursos e parcelamentos de tributos, o que se configuraria em inquestionável gestão temerária - sobretudo neste momento de agravada crise financeira no futebol. A proposição de uma assembleia geral às pressas, que mexe com o deslocamento de membros espalhados em todo o Estado do Pará, em pleno agravamento da pandemia, é por si só uma profunda temeridade, que se agrava ainda mais se comprovada a motivação de alteração estatutária para benefício próprios. Ou seja: os interesses pessoais estariam acima dos interesses da federação", disparou Ricardo.

De acordo com o presidente do Paysandu, deve ser defendidas reformas estatutárias que ampliem a transparência e a democracia. Porém, as propostas que tirem o foco das soluções contra os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus devem ser evitadas.

"E mesmo as reformas que tenham como objeto a ampliação de boas práticas devem ser dirigidas por comissões específicas, que possam produzir relatórios e pareceres para que seus afiliados tenham tempo e discernimento para identificar os impactos e consequências, positivas e negativas, das pretensas alterações", finalizou.

O OUTRO LADO

A equipe de O Liberal procurou a FPF para responder às falas e ao documento divulgado por Ricardo Gluck Paul, mas ainda não obteve resposta.