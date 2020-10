Presidente bicolor desenvolve parcerias para projeto do futebol de base: 'Vai colocar o Paysandu em outro patamar'

O presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, revelou nesta quarta-feira (21) a conquista de parcerias para um projeto para o futebol de base bicolor. Segundo o próprio mandatário, ele visitou 20 municípios do interior do Estado, com intenção de conseguir parcerias para que o Papão consiga investir e apostar melhor nos jovens talentos paraenses. Algo que será consolidado com a entrega do Centro de Treinamento Raul Aguilera, planejada para o fim do ano.

"Fiz uma grande parceria com associações de ligas do interior, porque são com pessoas com experiência em esporte e infraestrutura de futebol. Tem local para treinar, pessoas em formação de atleta, organização de campeonatos até o sub-17. Minha visão é fortalecer o relacionamento para que eles sejam um braço do Paysandu de identificação e formação de talentos", explicou.

Ainda de acordo com o presidente do Bicola, direções de associações de outros municípios, ainda não visitados pelo dirigente, teriam solicitado a presença de Ricardo Gluck Paul para também fazerem parte desse projeto. A ideia, é que nos próximos dias, outras regiões do Pará sejam contemplados.

"É como se fosse uma escola do Paysandu. Então essas ligas serão um braço do Paysandu para identificar e formar lá o atleta. A gente está desenhando um projeto onde em Belém teremos a centralização dessas informações. Vou ter uma equipe de analistas de desempenho que vão estar passando para essas ligas o perfil desejado para a gente", finalizou.