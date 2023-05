Poupado, Vinícius Leite desfalca Paysandu na decisão do terceiro lugar do Parazão; veja

Por opção tática, o técnico Marquinhos Santos escalou alguns reservas para o primeiro jogo que decide o terceiro lugar no Parazão 2023. Uma das ausências é do atacante Vinícius Leite, que cedeu espaço para a entrada de Vicente. Um dos motivos para a ausência do jogador é um incômodo no joelho esquerdo, que tem tirado o sossego do atleta.

Além de estar fora do compromisso, Vinícius Leite também deve desfalcar o bicolor na decisão da Copa Verde, contra o Goiás, na próxima quarta-feira. O motivo para tal ausência, diferente da partida contra o Cametá, é pela não inscrição do atleta na competição. Assim, Vinícius Leite deve permanecer fora de combate até a quarta rodada da Série C, no próximo dia 21, contra o Manaus, em Belém.