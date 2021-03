Por causa do jogo da Copa do Brasil, Paysandu refaz planejamento de treino

O Paysandu precisou refazer o planejamento por causa do jogo contra o Madureira-RJ, marcado para a próxima quarta-feira (10), às 15h30, no Aniceto Moscoso, Rio de Janeiro (RJ), pela primeira fase da Copa do Brasil. A programação inicial era de treinamento em dois períodos no sábado e folga no domingo. Mas, com o jogo da Copa do Brasil, o time bicolor agora vai treinar nos dois dias do final de semana.

Antes da CBF anunciar a data do jogo da Copa do Brasil, o Paysandu só teria partida no domingo (14), às 10h30, contra o Carajás, no Mamazão, pela terceira rodada do Campeonato Paraense. O técnico Itamar Schulle lamentou por não ter os 10 dias de treinos para se preparar apenas para o Parazão 2021 e juntar os recém-chegados com os mais antigos.

"A coisa que eu mais queria era esses 10 dias para recuperar os atletas, unir esse grupo, que hoje não temos essa condição devido aos que estão chegando. Esses 10 dias seriam fantásticos. Mas foi marcado o jogo da Copa do Brasil para o dia 10 (de março), na semana que vem, e toda essa situação cai por terra. Você tem que fazer uma viagem de volta (para Belém) de sete, oito horas, devido a estrada. Chegar, descansar, sem ter tempo para treinamento e você já tem uma viagem na segunda para jogar quarta-feira no Rio de Janeiro. Você volta e já tem outro jogo. E ainda tem jogadores chegando. Não tenho conseguindo ter um grupo e dar o mesmo treinamento para eles em virtude de tudo isso. É natural de uma equipe que está começando praticamente do zero. Todo esse processo está sendo feito. Infelizmente essa data de Copa do Brasil quebrou o planejamento. É necessário fazer uma nova programação e manter o que estamos fazendo", afirmou.

A Copa do Brasil é importante para o Paysandu. Só por participar da primeira fase, o alviceleste vai receber R$ 560.000,00. Se passar de fase, o valor será de R$ 675.000,00. Se chegar à terceira fase, o valor é R$ 1,7 milhão.

O Paysandu pode empatar com o Madureira que está na segunda fase da Copa do Brasil. Já o time carioca precisa vencer para seguir na competição. O jogo entre Madureira e Paysandu vai ter transmissão lance a lance em OLiberal.com.