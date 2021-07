Pior defesa, ataque positivo, invencibilidades; veja os números de Paysandu e Manaus na Série C

No domingo (25), o Paysandu vai até a Arena da Amazônia, palco da Copa do Mundo de 2016, para enfrentar o Manaus-AM. É o confronto entre os dois representantes do Norte na Série C e que terá um duelo dos invictos. O Papão ainda não perdeu jogando longe de Belém, já o Manaus ainda não sabe o que revés atuando em casa.

Partidas do Manaus em casa

Manaus 2 x 0 Santa Cruz-PE

Manaus 2 x 1 Floresta-CE

Manaus 2 x 1 Tombense-MG

Manaus 1 x 1 Jacuipense-BA

Partidas do Paysandu fora de casa

Tombense-MG 1 x 1 Paysandu

Jacuipense-BA 0 x 2 Paysandu

Floresta-CE 0 x 2 Paysandu

Santa Cruz-PE 1 x 2 Paysandu

Campanha do Manaus

O adversário bicolor possui um dos melhores ataques do grupo A da Série C. O Gavião marcou 10 gols e divide a segunda posição com o Altos-PI, ficando atrás apenas do Tombense-MG, que marcou 12 vezes. Outro ponto importante é a defesa do Manaus, que é a pior do grupo. O clube amazonense sofreu 16 gols em oito jogos e possui uma média de dois gols sofridos por partida.

Jogo de “seis pontos”

Manaus não vence há três partidas, porém apenas dois pontos separam o clube amazonense do Paysandu da tabela. O Papão está na quinta posição com 12 pontos, já o Gavião ocupa a sétima colocação com 10, podendo ter uma troca de lugares na classificação em caso de revés alviceleste.