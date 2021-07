Paysandu visita o Santa Cruz para duelo com histórico equilibrado, mas com vantagem bicolor

O Paysandu vai em busca da segunda vitória seguida na Série C, da liderança do grupo A e novamente fora de casa. Neste sábado (3), às 19h, o Papão visita o Santa Cruz, lanterna da chave, no Estádio Arruda. Os clubes chegam para o duelo que tem um retrospecto bem equilibrado, com leve vantagem bicolor.

Números

Entre amistosos e competições oficiais, Paysandu e Santa Cruz (PE) já fizeram 35 jogos entre si, sendo que o primeiro ocorreu em 1935 - 4 a 0 para o Papão. A estatística mostra equilíbrio: no total, são 14 vitórias do Bicola e 13 do Tricolor, além de oito empates.

Pela Série C do Brasileiro, o retrospecto é bem curto e sem vencedores. Em 2012, Paysandu e Santa Cruz (PE) ficaram no mesmo grupo e houve igualdade em Recife (3 a 3) e em Belém (1 a 1). Enquanto o Tricolor caiu ainda na primeira fase, o Paysandu conquistou o acesso.

Revanche de 2020?

Em 2020, os clubes voltaram a se enfrentar na mesma fase. Desta vez, o Santa Cruz-PE levou a melhor. No primeiro duelo, 0 a 0 na primeira rodada da Terceirona, na Curuzu. No returno, vitória do Tricolo por 2 a 1, no Arruda, Vinícius Leite marcou para o Paysandu. Pipico fez os dois dos mandantes.

Papão encara o Tricolor no sábado (3), às 19h, no Arruda, com transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com