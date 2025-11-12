Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu tenta quebrar tabu incômodo contra o Amazonas em Belém

O Papão nunca venceu a Onça Pintada em Belém, enquanto os amazonenses jamais venceram

O Liberal

Entre as inúmeras decepções acumyuladas ao longo desta Série B, o paysandu ainda tem uma que precisa resolver nos acréscimos da Série B: nunca venceu o Amazonas jogando em Belém.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em seis confrontos na história entre os clubes, o equilíbrio é absoluto — duas vitórias para cada lado e dois empates. Mas, quando o mando é bicolor, a vantagem tem sido dos amazonenses, que triunfaram nas duas vezes em que atuaram na capital paraense.

Em Manaus, o cenário se inverte. Lá, o Papão conseguiu duas vitórias e dois empates, mostrando que o retrospecto entre os times é marcado por alternâncias curiosas e partidas equilibradas.

O duelo deste fim de semana, porém, ganha contornos de drama: o Paysandu chega à 37ª rodada da Série B na lanterna, com 27 pontos, precisando de uma combinação improvável de resultados para evitar o rebaixamento.

VEJA MAIS

image Paysandu contrata ex-presidente do Bahia como executivo de futebol
Recentemente, ele trabalhou no Vasco-RJ, onde foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino

image Paysandu inicia a venda de ingressos para o último jogo da Série B em casa
Papão enfrenta o Amazonas-AM nesta sexta-feira (14), às 20h, no Estádio da Curuzu, pela 37ª rodada da competição

O time paraense venceu apenas cinco partidas em 36 rodadas e amarga sete jogos consecutivos sem vitória. A sequência negativa inclui derrotas recentes para Coritiba (2x1), Atlético-GO (2x1), Avaí (2x1) e o clássico diante do Remo (3x2).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O empate contra a Ferroviária (2x2) foi o único alívio em meio à pressão crescente sobre elenco e comissão técnica.

Do outro lado, o Amazonas também vive uma fase difícil, mas ainda respira na luta contra o descenso. Com 35 pontos, o time ocupa o 18º lugar e mantém esperanças matemáticas de escapar do Z4.

Nos últimos cinco jogos, venceu apenas uma vez — um expressivo 2 a 0 sobre o Cuiabá, fora de casa. Depois disso, voltou a tropeçar, com derrotas para Athletico-PR, Vila Nova e Botafogo-SP, além de um empate sem gols diante do Grêmio Novorizontino.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

série b

paysandu

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

copa do brasil

Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20

Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal

12.11.25 18h00

Futebol

Paysandu tenta quebrar tabu incômodo contra o Amazonas em Belém

O Papão nunca venceu a Onça Pintada em Belém, enquanto os amazonenses jamais venceram

12.11.25 17h57

Futebol

Paysandu contrata ex-presidente do Bahia como executivo de futebol

Recentemente, ele trabalhou no Vasco-RJ, onde foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino

12.11.25 12h21

Futebol

Paysandu sonda ex-jogador Robinho para o cargo de executivo de futebol

Clube bicolor está em processo de reformulação após o rebaixamento e atrás de nomes para assumir o departamento de futebol da equipe

12.11.25 11h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CONTAGEM REGRESSIVA

Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso!

Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada

11.11.25 11h34

RIVALIDADE

Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B

Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais

11.11.25 16h11

LEÃO CURTIU

Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo

Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos

11.11.25 21h11

Futebol

UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí

O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona

11.11.25 17h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda