Paysandu tenta quebrar tabu incômodo contra o Amazonas em Belém O Papão nunca venceu a Onça Pintada em Belém, enquanto os amazonenses jamais venceram O Liberal 12.11.25 17h57 Entre as inúmeras decepções acumyuladas ao longo desta Série B, o paysandu ainda tem uma que precisa resolver nos acréscimos da Série B: nunca venceu o Amazonas jogando em Belém. Em seis confrontos na história entre os clubes, o equilíbrio é absoluto — duas vitórias para cada lado e dois empates. Mas, quando o mando é bicolor, a vantagem tem sido dos amazonenses, que triunfaram nas duas vezes em que atuaram na capital paraense. Em Manaus, o cenário se inverte. Lá, o Papão conseguiu duas vitórias e dois empates, mostrando que o retrospecto entre os times é marcado por alternâncias curiosas e partidas equilibradas. O duelo deste fim de semana, porém, ganha contornos de drama: o Paysandu chega à 37ª rodada da Série B na lanterna, com 27 pontos, precisando de uma combinação improvável de resultados para evitar o rebaixamento. O time paraense venceu apenas cinco partidas em 36 rodadas e amarga sete jogos consecutivos sem vitória. A sequência negativa inclui derrotas recentes para Coritiba (2x1), Atlético-GO (2x1), Avaí (2x1) e o clássico diante do Remo (3x2). O empate contra a Ferroviária (2x2) foi o único alívio em meio à pressão crescente sobre elenco e comissão técnica. Do outro lado, o Amazonas também vive uma fase difícil, mas ainda respira na luta contra o descenso. Com 35 pontos, o time ocupa o 18º lugar e mantém esperanças matemáticas de escapar do Z4. Nos últimos cinco jogos, venceu apenas uma vez — um expressivo 2 a 0 sobre o Cuiabá, fora de casa. Depois disso, voltou a tropeçar, com derrotas para Athletico-PR, Vila Nova e Botafogo-SP, além de um empate sem gols diante do Grêmio Novorizontino.