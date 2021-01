Paysandu se reapresenta, quatro jogadores deixam o clube e zagueiro retorna

O Paysandu anunciou a saída de quatro jogadores. Os atletas Alex Maranhão, Jefinho, Juninho e Wellington Reis tiveram seus contratos rescindidos. Quem também deixou o clube foi o preparador físico Renan Lima também deixou o clube. A informação foi divulgada após a reapresentação dos jogadores, que ocorreu na tarde desta sexta-feira (22), no Estádio Banpará Curuzu.

Os jogadores remanescentes foram recebidos pelo técnico Aylton Costa, da equipe sub-20, e o auxiliar-técnico permanente do clube, Jean Rodrigues. Eles vão preparar o time bicolor para o confronto com o Galvez-AC pelas oitavas de final da Copa Verde. Segundo o clube, 34 atletas participaram da atividade física. Na ocasião, o grupo foi apresentado para o novo executivo de Futebol, Ítalo Costa.

A novidade na reapresentação foi a promoção dos volantes Fernando Portel e Mateus Lopes e o meia Rikelton para o time profissional. O time bicolor ainda contratou o zagueiro Yan, que disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e teve vínculo encerrado em dezembro do ano passado. Ele fica no Paysandu até o fim do Parazão 2021. O único que não se reapresentou foi o volante Anderson Uchôa, que ainda se recupera de lesão na região posterior da coxa direita.

O Paysandu volta a treinar no final de semana. Na próxima quinta-feira (28), às 16h, o time bicolor enfrenta o Galvez-AC, no Estádio Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.