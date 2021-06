Paysandu: rescisão do contrato de atacante é protocolada na CBF

O atacante Gabriel Barbosa, de 22 anos, destaque do Paysandu na final do Parazão deste ano quando marcou três vezes e deu o título ao Papão, teve o seu contrato rescindido e protocolado na CBF nesta quinta-feira (10).

VEJA MAIS

. Assista: Artilheiro se despede do Paysandu: ‘Tenho eterna gratidão ao clube’

. Com proposta de time sul-coreano, ‘Gabigol’ deixa o Paysandu

O nome do jogador foi divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e agora não pertence mais ao clube bicolor, onde estava por empréstimo junto ao Palmeiras-SP, agremiação que detém o passe do atacante. Gabriel foi negociado e agora vai jogar pelo FC Seoul, da Coréia do Sul.

Pelo Papão

Com a camisa alviceleste o atacante atuou em nove partidas e marcou cinco gols, além de ter conquistado o Parazão.