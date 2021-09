Paysandu recebe Santa Cruz e busca se manter no G-4 da Série C

A missão, à primeira vista, parece ser fácil. Jogo contra o lanterna, dentro de casa, tem tudo pra ser uma garantia de três pontos na conta. Mas não é isso o que deve acontecer. Paysandu e Santa Cruz entram em campo neste domingo (5) com muita coisa em jogo. De um lado, a briga pelo G-4. De outro, a luta pela permanência na Terceirona. A partida começa a partir das 18h. No estádio da Curuzu, em Belém.

O Papão chega ao jogo contra o Santa Cruz depois de um empate "sem sal" contra o Floresta, pela Série C. Apesar do resultado, o Paysandu segue em uma posição confortável na tabela. A equipe paraense está na quarta posição do Grupo A, com 21 pontos. Apenas um a menos do líder, Tombense.

Já o Santa Cruz vem de uma vitória heroica na última rodada da Terceirona. A equipe de Pernambuco bateu o Volta Redonda, em casa, e respira dentro da Série C. Na tabela, a situação tricolor é bem desfavorável. O time está na última posição, com 11 pontos, quatro atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento à Série D, o Altos-PI.

Para o jogo deste domingo, o Papão terá um desfalque certo. O zagueiro e capitão do time, Perema, levou o terceiro cartão amarelo no último jogo pela Terceirona e está suspenso. Para a vaga, Victor Sallinas deve ser escalado. Além disso, o treinador bicolor, Roberto Fonseca, já anunciou que os jogadores recém-contratados - José Aldo, Alan Cardoso e Tcharlles - ainda não devem entrar em campo.

No Santa Cruz, a grande baixa deve ser o meia Tarcísio. O jogador saiu machucado do jogo contra o Volta Redonda e foi vetado pelo departamento médico. Para o lugar do meia, Vitinho deve ser escalado no time titular. A ausência impede o treinador Roberto Fonseca mandar a campo a força máxima do Tricolor. Nas duas últimas partidas, o meio de campo coral contou com o trio Maycon Lucas, Tarcísio e Jailson.

A partida tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook, YouTube e Instagram de O Liberal.

Ficha Técnica

Paysandu x Santa Cruz

15ª rodada do Brasileirão Série C

Data: 05/09/2021

Local: Estádio da Curuzu

Horário: 18h

Arbitragem: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Anderson José Moraes Coelho (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Ignacio José de Almeida Pedro (PA)

Prováveis escalações

Paysandu: Victor Souza; Leandro Silva, Victor Sallinas, Denilson e Marcelo; Paulo Roberto, Marino e Jhonnatan; Marlon, Rafael Grampola e Rildo. Técnico: Roberto Fonseca.

Santa Cruz: Jordan; Lucas Rodrigues, Breno Calixto, William Alves e Leonan; Maycon Lucas, Vitinho e Jaílson; Levi, Wallace e Pipico. Técnico: Roberto Fonseca.