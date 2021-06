Paysandu recebe o Botafogo-PB na Curuzu em busca da primeira vitória na Série C

Em busca do primeiro objetivo na Série C, a classificação para o quadrangular de acesso, o Paysandu recebe o Botafogo-PB nesta segunda-feira (6), às 20h, no Estádio Curuzu. A partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Entre as principais histórias deste confronto está o momento do atacante Nicolas, que terá mais uma chance para por fim à seca de jogos sem marcar.

Jejum

Nada menos que 11 jogos. Este é o número de partidas que o artilheiro e xodó da torcida bicolor Nicolas está sem balançar as redes. A marca já igualou a seca anterior do jogador, que aconteceu entre maio e julho de 2019, quando Nicolas também ficou 11 duelos sem fazer gols.

Apesar do momento do centroavante do Paysandu não ser dos melhores, volante Bruno Paulista, espera que o falta de gols de Nicolas não faça falta, já que a equipe precisa fazer o seu dever de casa na Terceirona:

“Todos os jogos em casa nós temos 100% de obrigação de fazer os 3 pontos. Foi bom o ponto fora, pela viagem, que foi longa, mas tínhamos total condição de fazer os três pontos. Só que agora, na segunda, é possível e é algo que a torcida espera”, garantiu.

Maior protagonismo?

Aliás, se Nicolas vai em busca de dar por encerrada o seu jejum, Bruno Paulista foi o 'salvador' bicolor na estreia na competição. Foi dele que saiu o gol do empate em 1 a 1 com o Tombense-MG, em uma partida praticamente dada como perdida. Se isso fará com que tenha maior protagonismo, Bruno prefere deixar a dor de cabeça para o técnico, Vinícius Eutrópio:

“Acho que o elenco do Paysandu é forte e qualificado. Caso do Ratinho, Ruy, Elyeser, Jhonnatan, é um briga sadia e, como eu costumo brincar, ruim para o treinador que vai ficar confuso em escalar o time. Mas qualquer um de nós vai estar preparado”, avaliou.

Um volta e outro desfalca

O zagueiro Perema, que havia sido vetado pelos médicos do confronto diante do Tombos-MG por causa de um desconforto na coxa direita, voltou a treinar normalmente nos últimos dias. Já o atacante Patrick não foi relacionado devido ao pouco tempo de atividade com bola.

A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. O pré e o pós-jogo pode ser visto no Facebook e YouTube de O Liberal.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Botafogo-PB

Campeonato Brasileiro da Série C - 2ª rodada

Horário: 20h

Local: Estádio Curuzu

Data: 07/06/2021 - segunda-feira

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR)

Assistentes: Joao Fabio Machado Brischiliari (PR) e Heitor Alex Eurich (PR)

Quarto árbitro: Ignacio Jose de Almeida Pedro (PA)

Paysandu: Victor Souza; Israel, Perema, Denilson (Alisson), Bruno Collaço; Paulinho (Bruno Paulista), Jhonnatan e Ratinho; Marlon, Igor Goularte, Nicolas. Técnico: Vinícius Eutrópio.

Botafogo-PB: Felipe, Rodrigo Ramos, Fred, Willian Machado e Tsunami; Amaral, Juninho, Clayton e Marcos Aurélio; Welton e Luã Lúcio. Técnico: Gerson Gusmão