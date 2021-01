Paysandu pode ter retorno de jogadores importantes no jogo decisivo contra o Remo pela Série C

O Paysandu pode ter o retorno de dois jogadores importantes na partida contra o Remo, marcada para o próximo domingo (10), às 18 horas, no Mangueirão, pela quinta rodada do quadrangular final da Série C. O lateral esquerdo Bruno Collaço e o volante Anderson Uchuôa são os que podem voltar a jogar.

Collaço ficou de fora do duelo com o Londrina por conta de uma entorse no joelho esquerdo. Ele viajou e fez tratamento intensivo, mas acabou não jogando e ganhou mais essa semana para recuperar para o Re-Pa. Se não puder jogar, Diego Matos assume a posição novamente.

Já Uchôa não joga desde a primeira rodada do quadrangular, que foi contra o Ypiranga-RS, por causa de uma lesão na coxa direita. Ele ficou em Belém para continuar o tratamento e estar apto para o Re-Pa. O retorno dele será importante para o meio-campo bicolor.

Para o jogo, o único desfalque certo é o do lateral direito Tony, expulso quando estava no banco de reservas do jogo contra o Londrina e agora vai cumprir suspensão. Willyam é a opção para o lugar de Tony.

O jogo é considerado decisiva tanto para bicolores como para azulinos. Paysandu e Remo estão empatados no grupo D com sete pontos. O Leão é líder por causa do saldo de gols. Na partida, o mais interessante é que um dos dois vença. Em caso de vitória, o Paysandu estará classificado à Série B 2021. Para o Leão garantir o acesso no Re-Pa, além de vencer, precisa torcer para que o Londrina não vença o Ypiranga, em partida marcada para às 20 horas de domingo.

O Re-Pa decisivo da Série C terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.