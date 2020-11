Paysandu perde e está eliminado da Superliga de vôlei masculino

O Paysandu entrou em quadra na noite de ontem em Goiânia (GO) para enfrentar a equipe do Neurologia Ativa-GO pela quarta e última rodada da Superliga C, mas o Papão acabou derrotado por 3 sets a 0 e deu adeus à competição.

A equipe bicolor foi derrotada por parciais de 25/23, 25/19 e 27/25. Com o resultado o Paysandu termina a competição na terceira posição. Neurologia Ativa-GO e Vila Nova-GO decidem o título da competição e a vaga na Superliga B em 2021.