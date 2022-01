Paysandu no Domingão com o Huck: Vó Janete acerta o Papão como time paraense a vencer o Boca Juniors

Atração marcante e folclórica no quadro The Wall, do Domingão com o Huck, de hoje (9), a Vovó Janete chegou à questão sobre qual time paraense venceu o Boca Juniors na Libertadores de 2003. Entre as opções, estavam Paysandu, Remo, Tuna e Carajás. Ela acertou ao apontar que foi o "Papão da Curuzu", como exclamou.

Vó Janete dança o "Funck da Vovó" após atingir o prêmio de R$ 73.300 e deixa Luciano Huck surpreso (Reprodução / TV Globo)

Após acertar o nome do clube, a Vó Janete ainda fez questão de comentar que considera a camisa do Paysandu a mais bonita do Brasil.

No Twitter, o assunto ganhou repercussão ao ponto de os perfis oficiais do Domingão com o Huck e do Paysandu interagirem. Veja abaixo!