Paysandu: goleiro titular se lesiona e Paulo Ricardo volta para encarar Paragominas

Contra o Paragominas, o Paysandu vai buscar a primeira vitória no Parazão sem o goleiro titular, Victor Souza. Segundo o médico do clube, José Silvério, Victor sofreu uma lesão no nariz na estreia do estadual e será desfalque para o duelo de quinta-feira (4), às 19h, na Arena Verde:

“No final da partida contra o Castanhal, ele sofreu um trauma na região do nariz. Após avaliação tanto radiográfica como com especialistas, o Victor Souza apresentou uma fratura osteocartilaginosa sem desvio. O tratamento é conservador, mas requer repouso de cinco a sete dias. Então, o atleta está fora da próxima partida e ficará apto, caso seja da vontade do professor Itamar, na terceira rodada”, explicou o médico José Silvério.