Paysandu finaliza os treinamentos e visa a última rodada da primeira fase da Série C

Na manhã desta sexta-feira (24), o Paysandu finalizou os treinamentos para enfrentar o Manaus neste sábado (25), às 17h, na Curuzu, em partida válida pela 18ª rodada da Série C. O técnico Roberto Fonseca comandou a atividade bicolor, visando a liderança do grupo A.

Foram 23 atletas convocados para essa partida, os mesmos que participaram de atividades táticas e finalizações com bola parada. Todos estão no concentrados no hotel do clube.

Para essa partida, o Bicola terá alguns desfalques. O atacante Tcharlles, que está com um trauma na região da costela e continua em tratamento no departamento médico do clube. O meia Ruy que foi vetado devido ao desgaste da sequência de jogos. E o lateral-direito Leandro Silva, que vai cumprir suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Já o atacante Danrlei, que havia sofrido um estiramento na coxa direita está liberado para esta partida. No entanto, os volantes Paulinho e Paulo Roberto e o meia-atacante Marlon, apesar de estarem recuperados das respectivas lesões, estão na fase final de transição e não jogam.

Confira a lista de relacionados:

Alan Cardoso, Alisson, Bruno Paulista, Danrlei, Denilson, Diego Matos, Elias Curzel, José Aldo, Jhonnatan, Laércio, Luan Santos, Marcelo, Marino, Paulo Ricardo, Perema, Rafael Grampola, Ratinho, Rildo, Robinho, Thiago Santos, Victor Sallinas, Victor Souza e Willian Fazendinha.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Andre Gomes, repórter do Núcleo de Esportes)