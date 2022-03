Paysandu escalado para partida contra o Águia, pela semifinal do Parazão; veja

O Paysandu já está definido para a partida de logo mais, a partir das 17 horas, no estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, contra o Águia. A partida é a primeira da semifinal do Campeonato Paraense. Os bicolores vêm com um time base que já vinha sendo montado pelo técnico no decorrer da semana.

Uma das ausências previamente confirmadas é do lateral-direito Igor Carvalho, que sentiu desconforto na panturrilha direita e não viajou com a delegação. Confira a escalação:

Paysandu: Elias Curzel; Polegar, Genílson, Heverton, João Paulo; Mikael, Ricardinho, José Aldo; Serginho, Marlon e Danrlei.

Reservas: Thiago Coelho, Marcão, Patrick Brey, Bileu, Yure, Robinho, Dioguinho, Henan e Marcelo Toscano.