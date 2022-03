Paysandu escalado para partida contra o Águia de Marabá, pela semifinal do Parazão; veja

O técnico Márcio Fernandes já escalou o time do Paysandu, que enfrenta o Águia de Marabá nesta quarta-feira, a partir das 20 horas, no estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu. É a partida de volta, pela semifinal do Campeonato Paraense. No primeiro encontro, os bicolores venceram por 3 a 1 e, nesta noite, jogam com a vantagem do empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença.

No entanto, o técnico Márcio Fernandes formatou o time com características ofensivas. Na lateral-direita, Polegar assume a função, enquanto o meio campo segue a mesma formação do jogo de ida. Na frente, Marlon, Danrlei e Serginho completam a onzena do Papão.

Veja: