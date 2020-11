Paysandu: Em recuperação, Bicola tem uma das melhores campanhas do segundo turno da Série C

Após passar boa parte do campeonato fora do G4 da Série C, o Paysandu depende apenas de si para conseguir se classificar para a próxima fase. Isso se deve à campanha de recuperação do clube nesta segunda metade do torneio. Prova disso é que o Papão é o segundo melhor time do returno da Terceirona.

Em sete rodadas neste segundo turno, o Paysandu somou 14 pontos em sete jogos. São quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, para o líder Santa Cruz. Com essa sequência, o Papão entrou no G4 de vez há três partidas, quando venceu o Jacuipense fora de casa por 1 a 0.

Confira a classificação do returno

Santa Cruz – 18 pts

Paysandu – 14 pts

Manaus – 12 pts

Botafogo-PB – 11 pts

Remo – 11 pts

Vila Nova – 11 pts

Jacuipense – 8 pts

Treze – 7 pts

Ferroviário – 5 pts

Imperatriz – 0 pts

