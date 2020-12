Paysandu elege novo presidente; conheça os perfis e propostas dos dois candidatos

Nesta quinta-feira (3), das 16h às 21h, o Paysandu decide o futuro político da instituição com as eleições no clube. Há exatamente um mês, as chapas 'Raiz', que tem Luiz Omar Pinheiro como candidato à presidência, e 'União Fiel', que tem o atual vice-presidente bicolor, Maurício Ettinger, como candidato, foram as únicas inscritas no pleito, que elegerá quem será o mandatário para o biênio 2021/2022.

Antes da votação, que ocorre na Sede Social bicolor, a equipe de O Liberal apresenta o perfil dos dois candidatos, que, ao menos nas propostas, são bem semelhantes:

Maurício Ettinger é o atual vice-presidente do Paysandu (Ivan Duarte/O Liberal)

Maurício Ettinger, 61 anos: engenheiro, empresário, atual vice-presidente

Maurício Ettinger propõe dar continuidade ao trabalho no clube, comandado atualmente pelo presidente Ricardo Gluck Paul. As outras ideias envolvem a conclusão do Centro de Treinamento Raul Aguilera, mais apoio para as categorias de base e o fortalecimento dos outros esportes. No programa Abre o Jogo especial com os candidatos à presidência, Ettinger apontou:

“No Paysandu, os custos são de 70% de mão de obra e 63% é o futebol. Isso que leva o Paysandu. Até transferirmos a parte administrava da sede para a Curuzu. Acho que nós estamos no trajeto certo. Ano passado todo mundo acompanhou. A gente não subiu por causa daquela fatalidade lá em Recife. Nesse ano continuamos o trabalho. Foi uma trajetória bem feita e os números estão aí para isso. No futebol, nós devemos mudar pouco. O Ricardo optou por não ter uma diretoria estatutária. Mas nós queremos ter isso no futebol e um ou dois diretores de futebol. Executivo de futebol sem dúvida vamos ter. Hoje em dia a gente não vê o futebol sem executivo. Negociar com empresários, jogadores, com clubes. Não existe futebol sem executivo”.

Luiz Omar Pinheiro presidiu o Paysandu entre 2008 e 2012 (Claudio Pinheiro/O Liberal)

Luiz Omar Pinheiro, 62 anos: empresário e ex-presidente do Paysandu no período de 2008 a 2012

Como as principais propostas à disputa da presidência do Paysandu, Luiz Omar Pinheiro, o LOP, também prometeu a conclusão do CT - que inclusive, o candidato fez acusações à atual direção de ter abandonado o projeto - e um forte apoio à base e também aos esportes olímpicos. Em entrevista ao programa Abre o Jogo, o candidato também questionou a transparência em relação à Marca Lobo.

“Hoje a administração atual não explica como foi feita a venda da marca Lobo. Nós temos uma equipe estudando para fazer a marca trazer receita para o Paysandu e também fazer com que o torcedor possa comprar a camisa do clube. A Lobo vai vender camisa para o torcedor com o preço acessível e vai ter que dar receita para o Paysandu.”

Pleito

De acordo com o clube, 1.181 mil associados associados estão aptos a votar nesta eleição. Além da escolha do novo presidente do Paysandu, também serão eleitos 25 nomes para o conselho deliberativo, cinco para o Fiscal e a nova direção da Assembleia Geral (AG), que atualmente é presidida por Nilton Gurjão.

Por causa da pandemia da covid-19, todos participantes precisam comparecer ao local de votação com máscara e fazer o uso de álcool em gel, que será disponibilizado no salão, além de documento oficial com foto.

OLiberal.com transmite as eleições do Paysandu no formato lance a lance.