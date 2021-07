Paysandu divulga relacionados para o jogo contra o Tombense; veja a lista

O Paysandu divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Tombense-MG, marcado para amanhã (31), às 17 horas, na Curuzu, pela 10ª rodada da Série C. A partida marca a estreia do técnico Roberto Fonseca no comando do alviceleste.

A novidade na relação é o atacante Rafael Grampola. Ele é opção para o segundo tempo.

Ficaram de fora o atacante Bruno Paulo, que recebeu cartão vermelho no jogo contra o Manaus e está suspenso, o lateral-esquerdo Jefferson, que sofreu lesão no joelho esquerdo, e o meia João Paulo, que sentiu um desconforto na coxa direita.

Confira a lista de relacionados:

Alisson, Bruno Paulista, Danrlei, Denilson, Diego Matos, Elias Curzel, Jhonnatan, Laércio, Luan Santos, Marcelo, Marino, Marlon, Paulinho, Paulo Ricardo, Paulo Roberto, Perema, Rafael Grampola, Ratinho, Rildo, Robinho, Ruy, Thiago Santos, Victor Souza e Yan.

O jogo entre Paysandu e Tombense-MG terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.