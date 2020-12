Paysandu divulga nota sobre suposto abandono do CT e a ocupação imobiliária; clube fala em atos políticos

Na tarde desta terça-feira (1), o Paysandu divulgou nota de esclarecimento sobre um vídeo que mostra um suposto abandono da lateral da Travessa do Chaco do estádio da Curuzu e fotos mostram materiais de construção dentro do CT do clube, que circulam nas redes sociais.

Sobre o Centro de Treinamentos Raul Aguilera, o clube afirma que as obras continuaram mesmo durante o período mais grave da pandemia, o primeiro campo já estaria viabilizado e esperando o plantio do gramado, porém ainda não teria sido feito em decorrência do período chuvoso que tem se intensificado no mês de novembro.

Já sobre a ocupação imobiliária dos espaços localizados na Travessa do Chaco, a nota fala que os alugueis que eram pagos estavam com valores defasados e com muita inadimplência dos locatários. Além disso, o Paysandu possui um projeto para construção do Bar Oficial Temático do Paysandu.

Confira a nota na integra:

Em relação a vídeos que passaram a circular nos últimos dias nas redes sociais com conteúdos que ferem a imagem do Paysandu Sport Club, a instituição vem a público esclarecer o seguinte:

Ocupação imobiliária dos espaços da travessa do Chaco

O Paysandu brigou durante vários anos para fazer a reapropriação destes imóveis que estavam entregues a locatários que pagavam aluguéis desfasados, viviam em constante inadimplência e não davam a devida manutenção ao patrimônio do clube. Há cinco anos, o Paysandu teve de volta estes espaços e neste período trabalhou para a readequação do uso do Estádio Banpará Curuzu, atendendo exigências técnicas e laudos da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros.

Superadas as questões de adequações e laudos, o clube já informa que possui um grande parceiro para construir o Bar Oficial Temático do Paysandu, que funcionará em um dos espaços da travessa do Chaco. O Projeto só não teve mais rapidez na evolução em função da grave pandemia que assolou a população mundial e atingiu vários setores do comércio, como bares e restaurantes, que hoje funcionam com uma série restrições de acesso e horário.

Infelizmente, algumas pessoas se esquecem do momento que vivemos e das dificuldades que estamos passando. Aproveitam-se para mais uma vez atacar o clube, com vídeo que insinua levianamente que o Paysandu se transformou em um lixão público, o que contraria totalmente a realidade. Não há nestas pessoas nenhuma preocupação com valorização da imagem do clube e fazem isso por mera finalidade política, reduzindo assim a história e o tamanho do Paysandu, o Maior Campeão da Amazônia.

Inauguração de um campo do Centro de Treinamento Raul Aguilera

As obras na área do CT continuaram mesmo durante a pandemia. Apesar de várias pessoas não acreditarem e, especialmente, opositores torcerem contra o Paysandu, nosso primeiro campo no Centro de Treinamento Raul Aguilera já está viabilizado. Todo material de preparo para o plantio da grama já está dentro da área do CT e as sementes e insumos para o plantio já foram comprados e quitados pelo Paysandu.

Pelos dados do serviço de meteorologia, Belém terminou o mês de novembro com mais de 500 ml de chuva, quase quatro vezes o normal para esta época do ano, o que representa chuvas do ano inteiro de cidades como Macau (RN), Petrolina (PE) e Pão de Açúcar (AL).

O período chuvoso se intensificou a partir de 10 de novembro e nos últimos dois meses do ano, as chuvas estão na categoria “acima do normal” nas cidade de Belém, Macapá (AP) e Boa Vista (RR).

A primeira etapa do Centro de Treinamento Raul Aguilera será concluída ainda neste ano, graças ao empenho da gestão do clube e do engajamento da torcida, que entende a importância da construção de um patrimônio desta envergadura, abraçou a causa desde o início do projeto e nos últimos meses intensificou as ações de colaboração, inclusive com campanhas e iniciativas próprias.

O Paysandu ressalta que está completamente organizado para iniciar o trabalho de plantio do gramado. Tudo já está contratado e os insumos prontos para deixar o campo preparado para receber os primeiros treinos de futebol.