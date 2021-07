Paysandu derrota o Remo e fatura título de basquete sub-19 masculino

O Papão se sagrou campeão paraense de basquete sub-19 com vitória sobre o Remo, pelo placar de 61 a 55, no terceiro jogo do playoff referente ao campeonato de 2020.

Os bicolores venceram o primeiro jogo, o Leão ganhou o segundo e, na partida extra, realizada no ginásio Moura Carvalho, deu Papão.

O técnico Said Fraiha, do Paysandu, destacou a qualidade do grupo alviceleste e lembrou que a preparação foi fundamental para a conquista do título.

“Esses atletas foram premiados pelos anos de trabalho que o Paysandu tem. A turma está de parabéns. Veio para cá para e conquistou o título com muito trabalho, pois, sem trabalho e dedicação, não tem título”, destacou.

O armador e capitão Andrey Medeiros, que também joga na equipe adulta, enfatizou troféu ganho.

“Estou feliz de poder ter conquistado mais um título. Eu tentei passar um pouco do que já vivi no basquete para o pessoal. Joguei quatro anos fora, então, além de poder ajudar em quadra, pude ajudar passando tranquilidade”, disse.

Na semana passada Andrey foi campeão da Copa Pará, também conquistada sobre o rival azulino.