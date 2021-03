Paysandu declara luto de três dias por morte de sócia e mãe de ex-presidente do clube

O Paysandu divulgou uma nota de pesar pela morte da sócia-proprietária do clube Lúcia Maria Valério Couceira. Ex-conselheira do Papão, Lúcia teve a vida ligada ao Bicola: mãe do ex-presidente e atual presidente do conselho deliberativo Tony Couceiro, filha do ex-presidente Waldemar Valério e esposa do grande benemérito Antônio Couceiro.

Com a morte de Lúcia, o Paysandu declarou luto oficial de três dias desde segunda-feira (1°). Durante esse período, as bandeiras do clube afixadas no Estádio da Curuzu e na sede social ficarão a meio mastro.

Também foi anunciado que, antes da partida da próxima quinta-feira (4), entre Paysandu e Paragominas, na Arena Verde, haverá um minuto de silêncio em homenagem póstuma a Lúcia Maria Valério Couceiro.