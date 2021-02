ASSISTA: Paysandu contrata lateral e atacante; conheça os nomes

O Paysandu oficializou, na manhã desta sexta-feira (12), duas contratações. São o lateral-direito Júnior e o atacante Ari Moura. Júnior estava no Santa Cruz, Ari Moura recentemente estava no Confiança-SE. Antes deles, a direção do clube já havia contratado o goleiro Victor Souza.

ARI MOURA

Veloz, driblador, joga pelos lados e é voluntárioso na defesa. Essas são as principais características de Ari Moura. Porém, as últimas passagens renderam críticas no aspecto finalização: 53 jogos e apenas quatro gols em duas passagens no Confiança-SE (conquistou o acesso à Série B em 2019), nenhum gol em nove jogos na Chapecoense-SC e um gol em oito partidas no Brasil-RS.

Em 2020, um episódio lamentável marcou o atleta, quando foi a agredido durante um protesto em um aeroporto de Aracaju. Membros de uma torcida organizada do clube cobravam melhoria do time, que disputou a permanência no torneio.

Junior e Ari Moura (Divulgação/Paysandu)

JÚNIOR

A temporada de 2020 do lateral-direito Júnior, que chega para substituir o criticado Tony, se resume em lesões. Na Terceirona, o defensor fez apenas quatro jogos e sequer enfrentou a dupla Re-Pa, que estavam no grupo do Santa. Covid-19 e uma sequência de lesões musculares tiraram Júnior de combate.

Enquanto esteve em campo, não fez feio. Aliás, o lateral (que subiu à Série A com o Paraná, em 2017) se mostrou polivalente e atuou na esquerda. Elogiado pela segurança, a marcação é o seu forte. Não teve o contrato renovado pelo Tricolor, mas já trabalhou com Itamar Schulle e deve contar com a confiança do técnico bicolor.

FICHA TÉCNICA - JÚNIOR

Nome: Ozealison Santos Gomes

Nascimento: 21/01/1992 (29 anos)

Naturalidade: Pão de Açúcar (AL)

Altura: 1,80 m

Peso: 78 kg

Posição: lateral-direito

Clubes: CEO-AL, Asa-AL, Paraná Clube, CRB-AL e Santa Cruz-PE





FICHA TÉCNICA - ARI MOURA

Nome: Ari Moura Vieira Filho

Nascimento: 31/07/1996 (24 anos)

Naturalidade: Quaraí (RS)

Altura: 1,74 m

Peso: 69 kg

Posição: atacante

Clubes: Veranópolis-RS, São Luiz-RS, Marcílio Dias-SC, Toledo-PR, Metropolitano-SC, Brasil de Pelotas-RS, Chapecoense-SC e Confiança-SE