Paysandu confirma seis casos positivos de covid-19 no elenco

O Paysandu confirmou que seis profissionais da equipe de futebol, entre atletas e integrantes da comissão técnica, testaram positivo para a covid-19. Eles não viajaram com a delegação para Barcarena, onde o clube realiza o restante da pré-temporada e estão afastados até passar o período da quarentena. O clube ainda informou que todos estão assintomáticos e vacinados.

Apesar de não citar os nomes, a reportagem apurou que dos seis positivados, quatro são jogadores. São eles: o lateral-esquerdo João Paulo, o meia Ricardinho e os atacantes Marlon e Robinho, além do volante Yure, que vem da base do Papão. O outro é membro da comissão mas não teve o nome divulgado.

Confira a nota:

"A Diretoria de Saúde do Paysandu Sport Club informa que seis profissionais da equipe de futebol, entre atletas e integrantes da comissão técnica, testaram positivo para a Covid-19, após a realização de exames.

Todos fizeram testes de contraprova, mas os resultados permaneceram os mesmos. Eles estão assintomáticos e vacinados, mas mesmo assim foram imediatamente afastados e não viajaram com a delegação para o município de Barcarena."

Pré-temporada

O Paysandu chegou em Barcarena nesta segunda-feira (10), município localizado no nordeste do Pará. O Papão vai passar 12 dias na cidade. A estreia do Paysandu no Campeonato Parense será na quarta-feira (26) contra o Bragantino, às 20h, no estádio da Curuzu, em Belém. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.