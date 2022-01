Paysandu chega a Barcarena para início da pre-temporada; veja os relacionados

O Paysandu chegou na manhã desta segunda-feira (10) ao municípío de Barcarena, no nordeste do estado, onde vai realizar a pré-temporada do clube. O Papão deve passar 12 dias a cidade, se perarando para o início do Campeonato Paraense, que começa no dia 26 de janeiro.

Os jogadores chegaram ao local dos treinos depois de um adiamento na data de início das atividades. A viagem da delegação do Paysandu para Barcarena estava marcada para ocorrer no domingo (9), à noite. No entanto, o clube mudou a programação da pré-temporada, mas não informou o motivo.

Ainda de acordo com o Papão, após o desembarque, os jogadores vão realizar o primeiro treino no município. Antes da atividade, haverá uma entrevista coletiva.

Na manhã de domingo, o Papão realizou um treino aberto no estádio da Curuzu, em Belém. Os destaques foram o meia Ricardinho, que participou apenas de parte da sessão de trabalho com bola. Ricardinho, o meia-atacante Dioguinho e o goleiro Thiago Coelho - dupla ex-Remo -, foram os mais tietados pelos torcedores e tiraram várias fotos.

O Papão estreia no Campeonato Parense na quarta-feira (26) contra o Caeté, às 20h, no estádio da Curuzu, em Belém.

Veja a lista de atletas relacionados para os treinos em Barcarena: