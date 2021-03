Paysandu arrecada mais de R$50 mil por meio de campanhas de doação de torcedores

O Paysandu divulgou arrecadação de mais de R$ 50 mil para os cofres bicolores, em apenas três semanas, por meio do programa “Pra Cima Papão!” e do Pix do Julinho.

Projeto

Lançado no último dia 25 de fevereiro, o “Pra Cima Papão!” é um projeto de adesão que atrai torcedores em um período de três meses. Por R$ 20 mensais, de março a maio, ou R$ 60 à vista, o torcedor que aderir à campanha concorre semanalmente a produtos oficiais. Até agora foram 290 adesões e R$ 17.400 arrecadados.

Julinho

O porco Julinho arrecadou mais de R$ 35 mil. “Eu sinto que hoje, mesmo que no meio de uma pandemia que nos impede de jogar com público, estamos muito próximos do torcedor de um jeito que não estávamos antes. Isso só aumenta nossa saudade e expectativa de voltar a jogar com o estádio cheio. E quando esse dia chegar, a torcida será muito bem recebida no nosso caldeirão”, afirmou o presidente Mauricio Ettinger.

A chave para contribuir com o Pix do Julinho é pix@paysandu.com.br. O torcedor pode transferir qualquer valor.

Todos os valores arrecadados serão publicados no Portal da Transparência do clube.