Paysandu apresenta atacante destaque do Independente no Parazão

Atacante Danrlei é uma das últimas contratações do Paysandu para Série C. Ele foi apresentado pelo clube nesta quarta-feira (2), durante a coletiva de imprensa. O atleta de 25 anos foi destaque no Independente de Tucuruí no Parazão deste ano, com quatro gols em oito partidas.

“Sempre é bom ser bem recebido como fui no Paysandu. Quero vestir e honrar essa camisa, trazer o acesso, que é importante para a torcida bicolor. É um sonho para mim e para minha família, que ficou muito feliz em acertar com o Paysandu", contou.

"Quando era menino novo, sempre sonhava em jogar em um clube grande da capital e hoje estou com a camisa do Paysandu”, reforçou o atacante.

O atleta chega para posição mais disputada do elenco bicolor, que já possui oito atacantes. Entretanto, Danrlei se sente mais confortável atuando centralizado, posição que também é ocupada por Gabriel Barbosa e Nicolas – artilheiro da equipe no Parazão.

“Me sinto confortável centralizado, mas faço muito bem as beiradas. Estou na briga com o Nicolas e o Gabriel, que são excelentes jogadores. Pela beirada tem o Ari e o [Igor] Goularte. Estamos aí. É sempre bom dar dor de cabeça para o professor”, comentou.

Danrlei poderá estrear já na próxima rodada da Série C contra o Botafogo-PB, na segunda-feira (7), às 20h, na Curuzu. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.