Paysandu anuncia prorrogação do contrato de atacante

O Paysandu anunciou a prorrogação do contrato do atacante Danrlei. O vínculo do jogador com o Papão terminaria após o Parazão 2022, mas agora irá até o fim da próxima temporada.

Darnlei chegou ao Paysandu em maio deste ano, vindo do Independente de Tucuruí. Pelo Papão, o atleta fez 14 partidas e fez 4 gols. Com a camisa bicolor, o atacante disputou a Série C do Brasileirão e a Copa Verde.

Para a temporada 2022, o Paysandu possui, até o momento, 27 jogadores confirmados. O último contratado foi o lateral-direito Igor Carvalho, ex-Manaus.

Veja a lista do time do Papão, até o momento, para 2022:

Chegadas: Dioguinho, Thiago Coelho, Polegar, João Paulo, Marcão, Heverton, Genílson, Bileu, Christian, Henan, Ricardinho, Robinho, Christian e Igor Carvalho.

Renovações: José Aldo, Elias Curzel, Danrlei e William Fazendinha.

Permanecem de 2021: Ruy, Marlon, Renan Moura, Cláudio Victor, Lucas Marreiros, Thiaguinho, Matheus Lopes, Eric e Luiz Otávio.