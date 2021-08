Paysandu anuncia oficialmente a saída de lateral-direito

O Paysandu anunciou oficialmente a saída do lateral-direito Israel. Ele não estava treinando desde 22 de julho, ficando de fora dos jogos do alviceleste pela Série C. Na noite desta segunda-feira (9), o time e o jogador chegaram em um acordo e o contrato foi rescindido.

"O Paysandu Sport Club informa que, a partir desta segunda-feira (9), o atleta Israel não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. O contrato do lateral-direito foi rescindido em comum acordo entre as partes. O clube agradece ao jogador pelos seus serviços prestados", informou o Papão em nota publicada no site.

.Fim de linha! Diretoria do Paysandu negocia a saída do lateral-direito Israel

Para a posição, o time conta com Marcelo e Leandro Silva, que desembarcou em Belém nesta segunda-feira e aguarda a regularização. Inclusive, o jogador está suspenso do próximo jogo da Série C. O técnico Roberto Fonseca espera que Leandro Silva seja regularizado a tempo para a partida contra o Jacuipense-BA, marcado para sábado (14), às 19 horas, na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C, e que terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.