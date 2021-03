Paysandu anuncia chegada de dois jovens atacantes por empréstimo

O Paysandu continua trazendo opções para o técnico Itamar Schulle. Na tarde desta sexta-feira (12), o Papão usou as redes sociais para anunciar a contratação dos atacantes Laércio - que já está em Belém - e Robinho - que chega sábado (12). Ambos serão submetidos a exames médicos antes da assinatura dos contratos de empréstimo.

CONTRATADOS! ✅



Os atacantes Laércio e Robinho são os novos jogadores do Paysandu para a temporada 2021. Bem-vindos! 🔵⚪️



Saiba mais no site oficial! ➡️ https://t.co/B4pzIvG94D#PayxãodoTamanhodaAmazônia pic.twitter.com/VUI1uio3Uj — Paysandu Sport Club (@Paysandu) March 12, 2021

Laércio chega emprestado pelo Cruzeiro-MG, clube que o formou nas categorias de base: "Tenho a característica de ir para cima, criar boas jogadas, dribles curtos e também fazer gols. Ano passado, pelo São Bento-SP, conquistei o acesso para a Série A do Paulistão. Estou muito feliz e contente com esse novo desafio no Paysandu", disse o jogador ao site bicolor.

Já Robinho vem do Red Bull Bragantino e também falou pela primeira vez como atleta do Papão: "Chego ao Paysandu com o grande objetivo de conseguir subir para a Série B. Eu tenho dois títulos, um Campeonato Pernambucano e um Brasileiro da Série B, e tenho dois acessos para a Série A".

FICHA TÉCNICA – LAÉRCIO

Nome: Laércio da Silva Carvalho

Nascimento: 17/11/1998 (22 anos)

Naturalidade: Simões (PI)

Altura: 1,79 m

Peso: 75 kg

Posição: atacante

Clubes: Cruzeiro-MG, Ipatinga-MG, Vila Nova-MG, São Bento-SP e Betim-MG

FICHA TÉCNICA – ROBINHO

Nome: Robson José Brilhante Martins

Nascimento: 20/10/1998 (22 anos)

Naturalidade: Recife (PE)

Altura: 1,76 m

Peso: 75 kg

Posição: atacante

Clubes: Náutico-PE, Goiás, Red Bull Bragantino-SP e CRB-AL